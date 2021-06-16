Шмыгаль оспорил в суде предписание об отмене назначения главы "Нафтогаза", – ОАСК

Премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с просьбой отменить предписание, вынесенное ему Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как сообщает пресс-служба суда, сейчас решается вопрос об открытии производства по данному иску.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца – Кабинет министров и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее глава НАПК Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

НАПК пришел к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК и ожидает от правительства, как акционера "Нафтогаза", окончательного решения этого вопроса в ближайшее время.

В то же время сам глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал предписание главы НАПК незаконным, а министр юстиции Денис Малюська пообещал оспорить его в суде.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.