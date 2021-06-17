"Газпром" вернет активы из Нидерландов в Россию

Российский газовый монополист АО "Газпром" после решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами анализирует перерегистрацию зарубежных холдингов в российскую юрисдикцию.

Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на брифинге, передает Интерфакс.

Садыгов отметил, что для перерегистрации зарубежных холдингов могут быть использованы возможности специальных административных районов (САР, в Калининграде или на острове Русский).

Выбрать конкретный САР и механизм реализации соответствующих планов концерн намерен в текущем году.

Начальник департамента налоговой политики Карен Оганян добавил, что компания давно готовилась к этой денонсации, и руководство концерна нацелено "не допустить финансовых потерь для нашей компании".

7 июня МИД РФ уведомил Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество.

В соответствии с нормами соглашения, оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на июнь, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

В то же время "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на третий квартал 2021 года, несмотря на повышенный спрос газа в Европе. Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.