В Украине растет заболеваемость COVID-19

По состоянию на 17 июня в Украине зафиксировали 1 188 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 62 ребенка и 6 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 601 человека, умерло 55 пациентов, выздоровело – 4 682. При этом совершили 55 296 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 227 225 человек, выздоровело – 2 145 660, летальных случаев зафиксировали 51 902, также провели 10 603 856 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 1 594 083 человек, за прошедшие сутки – 76 538. Полностью иммунизированы 313 604 человек.

Днем ранее, 16 июня, сообщали о 1 045 новых случаях COVID-19, 15 июня – о 1 014 случаях заболевания, 14 июня – о 420 случаях.