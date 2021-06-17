"Райффайзен Банк Аваль" официально сменил название

С 17 июня АО "Райффайзен Банк Аваль" официально меняет свое название на АО "Райффайзен Банк" с соответствующими изменениями в уставе банка и государственном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Райффайзен Банк" продолжает выполнять все обязательства как правопреемник "Райффайзен Банка Аваль" перед клиентами и контрагентами. В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карты или переоформлять ранее поданные документы. Банк работает в обычном режиме", – добавили в пресс-службе.

По словам главы правления банка Александра Писарука, изменение названия является частью трасформации как части стратегии компании.

Напомним, о том, что банк должен сменить название, акционеры договорились еще в апреле. Решение должно было вступить в силу после прохождения всех необходимых государственных процедур и внесения изменений в госреестр.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.