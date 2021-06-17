"Укрзализныця" добавила два поезда в Одессу на праздничные выходные

АО "Укрзализныця" назначила два дополнительных рейса в Одессу ввиду большого спроса на указанное направление.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, ночной скорый поезд №242/241 Одесса – Харьков будет отправляться из Одессы 17,21,24 и 28 июня, обратно из Харькова – 18,22,25 и 29 июня. Из Харькова поезд будет начинать движение в 17:36 и пребывать в Одессу в 08:54. Из Одессы можно будет выехать в 23:37 и выйти уже в Харькове в 14:59.

Кроме того, добавили еще один рейс для жителей столицы. Поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса отправится из столицы 19 июня в 06:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно из Одессы он стартует в тот же день, 19 июня, в 15:31 с прибытием в Киев в 22:57.