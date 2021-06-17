СБУ заблокировала канал незаконного вывоза комплектующих к бронетехнике

Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной переправки за границу товаров военного назначения, организаторы которого пытались незаконно вывезти оборудование для инженерного обеспечения воинских подразделений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что спецслужбы задержали организатора схемы на попытке незаконной отправки за границу комплектующих для бронированных эвакуационных машин БРЭМ-1. Противоправную деятельность организовал житель Хмельницкого.

"Злоумышленник наладил канал незаконного экспорта военной продукции в несколько стран Центральной Европы и Северной Америки. Для нелегального трансграничного перемещения дельцы использовали сервисы международной почтовой связи", – говорится в сообщении.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления источников поступления элементов вооружения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.