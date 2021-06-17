Авиакомпания МАУ вернула пассажирам за отмененные рейсы $41 миллион

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в период с апреля 2020 года по май 2021 года вернула пассажирам более $41 млн за отмененные рейсы из-за COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за пять месяцев 2021 года "МАУ" обработала 68 тыс. запросов, осуществив возврат на общую сумму около $20 млн.

"МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму 125% стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.