У Фирташа нашли винодельный бизнес во Франции стоимостью 7,6 миллиона евро, – СМИ

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ владеет 46 участками виноградников в регионе Новая Аквитания около французского Бордо.

Его компания производит и продает вино, которое еще недавно можно было приобрести в Украине, сообщает "Слідство.Інфо".

По информации журналистов, компания Scea Du Chateau De Gulhemanson, которая принадлежит Фирташу, приобрела виноградники за 7,6 млн евро. Директором этой компании является бывший управляющий директор DF Group Роберт Шетлер-Джонс.

Как сообщает издание, общая площадь виноградников составляет более 60 га.

Компания Scea Du Chateau De Gulhemanson до 2008 года принадлежала семье Рокморелей, которые продали ее другой компании Фирташа Societe Civile Du Chateau De Fompeyres.

Отмечается, что еще недавно вино с виноградников Фирташа поставлялось в Украину – до сих пор на сайтах супермаркетах можно найти вина с его винодельни. Цена за бутылку – 300-700 грн. Однако сейчас указано, что такого вина нет в наличии.

При этом журналисты выяснили, что в 2019 году виноградники стали залогом по кредитам компании Фирташа в "ВТБ банке". Сумма залога – те же 7,6 млн евро, сколько и стоили виноградники в 2008 году.

Если до 2022 года долг не погасят, теоретически российский банк может забрать винодельный бизнес украинского олигарха, отмечает издание.