Азербайджан заинтересовался технологией приложения "Дія", – Офис президента

Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинскими специалистами.

Об этом в ответе на запрос сообщили в Офисе президента, передает Радио Свобода.

Однако, сумма сделки пока неизвестна.

"Учитывая те, что переговоры продолжаются и окончательных договоренностей относительно продажи мобильного приложения "Дія" или технологии его разработки пока нет – информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", – отметили в ОПУ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения "Дія"

Напомним, приложением "Дія" или услугами на одноименном портале пользуется более 10 млн украинцев.