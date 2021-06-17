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Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов

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Рада выделила на зарплаты судьям дополнительные 600 миллионов за счет спортсменов
Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 года" об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5304 во втором чтении проголосовал 301 народный депутат.

Законом увеличено на 600 млн грн финансирование Государственной судебной администрации по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" за счет уменьшения на такую ​​же сумму расходов Министерства молодежи и спорта по бюджетной программе "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

Кроме того, ко второму чтению депутаты учли поправки, согласно которой финансирование бюджетной программы "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" еще на 142,1 млн грн, преимущественно за счет уменьшения финансирования Высшего антикоррупционного суда на 135 млн грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные средства необходимы Судебной администрации на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов с учетом дополнительных выплат, а также на частичное обеспечения текущих расходов.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Правильно. Паралімпійці всі на групах по інвалідності. Тому отрмують соціальну пенсію. Отже можуть оплатити поїздки під державним прапором з власної кишені. Кому не вистачає - є церкви аж трьох патріархатів. Ампутанти можуть підзаробити. Доя упоротих. Написане - гірка іронія. Забирати у неповносправних і віддавати нк просто здоровим, але й заможним можуть лише інваліди з ампутованою совістю.
  • Super Gut
    в бюджете 2021 есть защищенная статья по зарплатам на судейский корпус. Зачем платить судьям еще по одному кругу?!
    Почему нельзя по второму кругу заплатить спортсменам или ВСУ? Почему на бесполезных мусоров и судей всегда есть дополнительные полмиллиарда, а на тех кто защищает нас от врага или прославляет страну - денег нет?!!
  • Domkrat
    Нормаль так по еврейски в одних забрать другим дать
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