Refinitiv расширит перечень данных для покупателей украинских гособлигаций

Компания Refinitiv объявила о сотрудничестве с Министерством финансов о раскрытии инвесторам расширенного перечня данных на рынке государственных облигаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что компания запустила специальную страницу в своем финансовом терминале Eikon, где представлены данные и аналитика рынка гособлигаций в Украине. Также на странице содержится информация о календаре аукционов, вторичные внебиржевые (ОТС) рыночные котировки, бенчмарки и другая информация для местных участников рынка и международных инвесторов.

"Новые страницы предоставляют информацию о государственном долге, внутренних облигациях, кредитных рейтингах, экономическую статистику и другие данные для инвесторов, которые рассматривают возможность инвестирования в государственных облигации Украины", – сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Refinitiv – американо-британский глобальный поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков. Компания была основана в 2018 году.