"Метинвест" Ахметова объявил о досрочном выкупе евробондов на $150 миллионов

Горно-металлургическая группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского объявила о проведении тендера по выкупу до $150 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2023 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $311,24 млн.

Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest BV, облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1073 за каждую $1000 номинала облигаций, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, держатели еврооблигавций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.

Заявки принимаются до вечера 24 июня. Результаты тендера будут объявлены 25 июня.

Как сообщалось, "Метинвест" в сентябре 2020 года выпустил новые семилетние еврооблигации на $333 млн под 7,95% годовых. Средства от нового размещения были направлены на выкуп облигаций-2021 на $104 млн и облигаций-2023 на $193 млн.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом – до $2,94 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза – до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% - до $2,11 млрд с $2,76 млрд.