Суд заочно арестовал бывшую руководительницу подразделения "Приватбанка", – САП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одной из подозреваемых по делу "Приватбанка" в виде содержания под стражей на основании ч. 6 ст. 193 УПК, то есть без участия подозреваемой (заочно).

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, речь идет о бывшей руководительнице одного из подразделений "Приватбанка".

"Указанное постановление суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения с целью розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и последующей выдачи (экстрадиции) лица в Украину", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывших топ-менеджеров "Приватбанка".

В рамках досудебного расследования установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, указанные лица на основании ложных документов выплатили средства банка более 136,89 млн грн в пользу связанного с банком юридического лица.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата и пособничество в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

Бывшему председателю правления дополнительно инкриминируется составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, в т.ч. повлекшее тяжкие последствия, совершенном по предварительному сговору группой лиц - ч. 1,2 ст. 366 УК Украины.

Как сообщалось, на ВАКС зочно избрал для экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Так как подозреваемый находится за пределами Украины и объявлен в международный розыск, то мера пресечения была назначена заочно.