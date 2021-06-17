IFC выделит Кривому Рогу 27 миллионов евро на закупку трамваев

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка одобрила выделение коммунальному предприятию "Скоростной трамвай" до 27 млн евро на финансирование проекта закупки городом 50 трамваев и реконструкции 1 км трамвайных путей.

Соответствующий вопрос одобрен советом директоров финкорпорации 10 июня, передает Интерфакс-Украина.

Трамвайные вагоны заменят устаревшие на существующих подземных и наземных трамвайных линиях города.

Ремонт километрового участка трамвайных путей запланирован на проспекте Соборности - одной из главных транспортных артерий центра города с востока на запад, расположенной в Металлургическом районе Кривого Рога. Работы включают демонтаж существующих путей и контактной сети, прокладку новой трассы, монтаж контактных линий, уборку и благоустройство территории. Ожидалось, что строительство начнется в апреле 2021 года и будет завершено к декабрю 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины направил 1,2 млрд грн субвенции Дорожного фонда госбюджета на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог и утвердил соответствующие Порядок и условия предоставления субвенции в 2021 году.