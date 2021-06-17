Украине угрожает масштабное опустынивание территорий в ближайшие 40 лет, – Минэкологии

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений, и уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий, что грозит утратой биоразнообразия, нехваткой воды, распространением бедности, голода и массовых миграций населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что Украина занимает 9 место в мире по площади пахотных земель, которые занимают почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами.

"К сожалению, имеем печальную статистику: распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и достигает чуть больше, чем 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов; 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии; более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии; до 20 млн га охвачены пылевыми бурями", - сказано в сообщении.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года и создан Координационный совет по вопросам борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявлял, что две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, и более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения нуждаются в консервации.