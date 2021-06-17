Ryanair запустит прямые авиарейсы из Киева в итальянский Турин
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Ирландская авиакомпания Ryanair с октября 2021 года в рамках зимнего расписания запускает рейсы из Киева в Турин (Италия).
Как сообщила пресс-служба компании, рейсы будут выполняться два раза в неделю, передает Интерфакс-Украина.
При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца декабря 2021 года, заверила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка.
В настоящее время прямых рейсов из Киева в Турин нет.
Компания также объявила об открытии в Турине своей 16 базы в Италии с двумя самолетами, что позволит увеличить количество направлений из этого города до 32, в том числе 18 – новых.
Джерело: Интерфакс-Украина