Выручка китайского владельца соцсети TikTok подскочила вдвое, превысив $34 миллиарда

Китайская компания ByteDance Ltd., которой принадлежит сервис обмена короткими видео TikTok, увеличила выручку в 2020 году более чем в два раза.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на служебные документы компании, ее выручка по итогам года составила $34,3 млрд, что на 111% больше, чем годом ранее, передает Интерфакс-Украина.

При этом валовая прибыль ByteDance подскочила на 93% в годовом выражении – до $19 млрд.

Количество ежемесячно активных пользователей приложений ByteDance на конец декабря составляло около 1,9 млрд человек, тогда как на конец 2019 года у сервисов компании было порядка 1,5 млрд ежемесячно активных пользователей.

При этом компания в прошлом году зафиксировала операционный убыток в размере $2,1 млрд. Это отчасти обусловлено увеличением расходов на выплату вознаграждения работникам в форме акций, сообщил WSJ осведомленный источник.

В 2019 году ByteDance получила операционную прибыль в $684 млн. Чистый убыток ByteDance в 2020 году составил $45 млрд.

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По словам источника WSJ, знакомого с планами компании, ByteDance рассматривает возможность листинга на бирже Гонконга или Нью-Йорка. Компания не называет возможных сроков IPO.

Кроме TikTok, компании также принадлежат его китайская версия Douyin и новостной агрегатор Jinri Toutiao.