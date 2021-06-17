АМКУ разрешил "Эпицентру" Герег купить Дунаевецкий хлебокомбинат

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Эпицентр К" (Киев) приобретение единого имущественного комплекса государственного предприятия "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" (КХП, поселок Дунаевцы Хмельницкой области), после того как в мае компания выиграла на онлайн-аукционе в системе "ProZorrо.Продажи" право приобрести данный актив за 227,09 млн грн

Об этом говорится в информации АМКУ, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Фонд госимущества Украины в апреле 2021 года выставил на приватизацию ЕИК ГП "Дунаевецкий КХП" с стартовой ценой 187,64 млн грн, запустив таким образом приватизацию находящихся в госсобственности комбинатов хлебопродуктов. Тогда группа компаний "Эпицентр К", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, стала победителем аукциона по приватизации ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов".

Дунаевецкий КХП занимается производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности и кормов для содержащихся на фермах животных, оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью 79,80 тыс. кв. м, в числе которых админздание, столовая, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи и другие хозяйственные постройки. Общая площадь земельных участков предприятия – 67,3 га, на которых имеется необходимое технологическое оборудование и коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация, подъездные пути.

КХП в 2020 году сократил чистую прибыль на 14,2% по сравнению с 2019 годом – до 2,26 млн, его активы возросли в 2,4 раза – до 193,66 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 16,9% – до 20,24 млн грн. По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, Дунаевецкий КХП имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.

ООО "Эпицентр К" имеет в Украине сеть одноименных торговых центров, оно было создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

"Эпицентр К" с 2016 года также развивает аграрное направление бизнеса. Обрабатывает свыше 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).