Мэр Чернигова Атрошенко стал совладельцем агрокомпании

СООО "Интер", СООО "Тупичевское" и ООО "Форсаж" завершили начатую в 2018 году сделку по покупке агрокомпании ЧАО "Нива-Плюс" (село Иваница Черниговской области).

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

В итоге принадлежащее Александру Коробко СООО "Тупичевское" купило 49% акций компании, СООО "Интер" мэра Чернигова Владислава Атрошенко и экс-главы Черниговской ОГА Валерия Кулича приобрело 28,25% ее акций, а принадлежащее Атрошенко и Куличу ООО "Форсаж" купило 20,925% акций "Нивы-Плюс".

Агрокомпания "Нива-Плюс" занимается выращиванием зерновых и технических культур, разведением крупного рогатого скота и свиней, переработкой и реализацией с/х продукции.

Агрокомпания в 2020 году выращивала кукурузу на площади 2,67 тыс. га, озимую пшеницу на 0,51 тыс. га, яровой ячмень на 0,24 тыс. га, подсолнечник на площади 0,23 тыс. га. За минувший год компания также произвела 6,55 тыс. тонн молока.

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"Нива-Плюс" в 2020 году получила 187 млн грн выручки, доля экспорта в общем объеме ее продаж составила 53%, ее основными торговыми партнерами стали ОАЭ, Швейцария и Шотландия.

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, компания до 26 апреля принадлежала Борису Щербине.