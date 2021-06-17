Рада одобрила внедрение европейских авиационных правил в законодательство Украины

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3683 в первом чтении проголосовали 247 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью внедрения в национальное законодательство актов Европейского Союза а области гражданской авиации.

В частности, предложено установить, что авиационные правила Украины разрабатываются, принимаются и внедряются в соответствии со стандартами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации, Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейской ассоциации по безопасности аэронавигации ("Евроконтроль"), Европейского агентства по безопасности полетов, других международных авиационных организаций и с учетом законодательства Европейского Союза в области гражданской авиации.

При этом устанавливается, что авиационные правила Украины, разработанные в соответствии с нормативными актами Европейского агентства по безопасности полетов и которые содержат положения технических стандартов и требований для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов, является нормативно-техническими и могут приниматься на языке оригинала.