Минэкономики ввело европейскую практику маркировки мяса, оливкового масла и меда

Министерство экономики внедряет европейскую практику маркировки отдельных видов мяса, а также оливкового масла и меда.

Соответствующий приказ от 1 апреля 2021 года №679 вступил в силу 18 мая и будет введен в действие через три года.

Приказ устанавливает правила указания "страны происхождения" или "места происхождения" в маркировке:

мяса крупного рогатого скота;

свинины;

баранины и козлятины;

съедобных субпродуктов крупного рогатого скота;

мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы;

меда;

необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

Приказ разработан на основе требований 5 актов, что делает Украину ближе к созданию общего рынка пищевых продуктов с Европейским союзом.