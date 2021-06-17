Глава АМПУ оценил потребность портов в инвестициях в 17 миллиардов

В порты Украины до 2027 года необходимо инвестировать до 17 млрд грн.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий на форуме "Инфраструктура юга Украины", передает Интерфакс-Украина.

"17 млрд грн – это оценка портфеля до 2027 года. Она выходит с планов развития, а также того, что хочет бизнес и видит АМПУ как необходимое составляющее для поддержания и развития", – сказал Голодницкий.

Голодницкий, в частности, уточнил, что деньги нужны на строительство инженерной сети – 400 млн грн, автомобильные и ж/д пути, а также эстакады – 1,9 млрд грн, причалы – 11,6 млрд грн, дноуглубление – 2,5 млрд, а также флот – 600 млн грн.

Ранее Министерство инфраструктуры утвердило стратегический план развития ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021-2025 годы.

Ожидается, что реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.