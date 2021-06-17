Глава АМПУ оценил потребность портов в инвестициях в 17 миллиардов
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Голодницкий на форуме "Инфраструктура юга Украины", передает Интерфакс-Украина.
"17 млрд грн – это оценка портфеля до 2027 года. Она выходит с планов развития, а также того, что хочет бизнес и видит АМПУ как необходимое составляющее для поддержания и развития", – сказал Голодницкий.
Голодницкий, в частности, уточнил, что деньги нужны на строительство инженерной сети – 400 млн грн, автомобильные и ж/д пути, а также эстакады – 1,9 млрд грн, причалы – 11,6 млрд грн, дноуглубление – 2,5 млрд, а также флот – 600 млн грн.
Ранее Министерство инфраструктуры утвердило стратегический план развития ГП "Администрация морских портов Украины" на 2021-2025 годы.
Ожидается, что реализация стратегического плана позволит осуществить модернизацию основных фондов и бизнес-процессов предприятия, а также повысить эффективность функционирования и уровень международной конкурентоспособности морских портов Украины.