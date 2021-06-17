Суд рассмотрит иск офшоров Суркисов к "Приватбанку" на $350 миллионов 29 июня

Большая палата Верховного суда назначила на 29 июня рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года касательно обязательства банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Об этом сообщили в Верховном суде, передает Интерфакс-Украина.

"Заседание по делу 757/7499/17 назначено на 29 июня в порядке письменного производства", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда частично удовлетворила ходатайство "Приватбанка", Кабинета министров и Министерства финансов и передала Большой палате дело об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов.

8 сентября 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.