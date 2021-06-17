Суд рассмотрит иск офшоров Суркисов к "Приватбанку" на $350 миллионов 29 июня
Об этом сообщили в Верховном суде, передает Интерфакс-Украина.
"Заседание по делу 757/7499/17 назначено на 29 июня в порядке письменного производства", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда частично удовлетворила ходатайство "Приватбанка", Кабинета министров и Министерства финансов и передала Большой палате дело об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательства банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов.
8 сентября 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.