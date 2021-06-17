Кабмин упростил правила пересечения границы во время карантина

В связи с тем, что правительство установило на территории Украины "зеленый" уровень эпидемической опасности, изменены требования относительно пересечения границы во время карантина.

Как сообщили в Госпогранслужбе, с 17 июня запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, у которых отсутствует действующий полис (свидетельство, сертификат) страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией.

Кроме того, для въезда иностранцам нужно иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции или экспресс-тест на определение антигена, которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения границы, либо же документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19.

Это требование не распространяется на детей до 12 лет, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, либо признаны беженцами, а также на работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий и организаций.

Кроме того, запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из них иностранцам и лицам без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования.

В случае отсутствия вышеупомянутых документов или хотя бы одного из них уполномоченное служебное лицо подразделения охраны государственной границы отказывает иностранцам и лицам без гражданства в пересечении государственной границы в порядке.

При этом во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности из постановления исключены подпункты, которые предусматривали необходимость использования приложения "Вдома" определенными категориями лиц после пересечения государственной границы Украины.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 16 июня, продлил действие карантина в Украине до 31 августа.

По состоянию на 10 июня в Украине достигнут "зеленый" уровень эпидемической опасности, что дает возможность продолжить смягчение противоэпидемических ограничений.