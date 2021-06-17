АРМА разыскало с начала года имущества и активов на 6,8 миллиарда

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) за пять месяцев 2021 года разыскало доли в уставных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства общей стоимостью более 6,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба АРМА, указанные активы разысканы по запросу правоохранительных органов, которые с начала года направили в Агентство 1 296 обращений.

Больше всего запросов поступило от Национальной полиции (467), органов прокуратуры (290) и Государственной фискальной службы (213).

Кроме активов, имеющих денежное выражение, в течение указанного периода АРМА также разыскало 5 656 единиц имущества и имущественных прав. В частности, земельные участки (2 709 единиц), объекты жилой и нежилой недвижимости (1 883), товары (517), сельскохозяйственная техника с комплектующими (264), а также 40 автомобилей, 29 морских и речных судов, 2 самолета.

Информацию о разысканных активах АРМА предоставило правоохранительным органам, которые в ходе расследования уголовных производств могут наложить арест на эти активы и передать их в управление Национального агентства для физического сохранения или сохранения экономической стоимости.

Ранее, как сообщалось, АРМА передала "Сухолучье" Виктора Януковича компании владельца обанкротившейся сети "Фуршет".