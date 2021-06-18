ЕБРР предоставит "Укргазбанку" до 25 миллионов евро кредита на финансирование малого и среднего бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития предоставит государственному "Укргазбанку" гривневый кредит эквивалентом до 25 млн евро для последующего финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Украине

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.

"Данный кредит предназначен для местных компаний на модернизацию технологических процессов и оборудования, а также на внедрение надлежащих подходов в сфере охраны труда и здоровья. Не менее 70% кредита пойдут в инвестиции в "зеленые" технологии", – отмечается в документе.

Согласно ему, проект реализуется в рамках программы "Кредитная линия ЕU4Business-ЕБРР. Заемщики могут получить стимулирующие гранты в размере до 15% от суммы кредита и техническую помощь в рамках инициативы EU4Business, финансируемой ЕС. ЕБРР уточнил, что эта программа также работает в Грузии и Молдове, а недавно была расширена на весь регион Восточного партнерства.

ЕБРР работает в 38 странах на трех континентах, его акционерами являются 69 стран, а Украина входит в число трех крупнейших получателей его средств.

"Укргазбанк" – четвертый по величине активов украинский банк (149,5 млрд грн на 1 марта), имеющий сеть из 270 отделений с более 4,5 тыс. сотрудников, которые обслуживают 2 млн физлиц и более 80 тыс. корпоративных клиентов и МСП. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Ранее сообщалось, что государственный "Ощадбанк", Минфин и ЕБРР готовятся к подписанию мандатного письма относительно условий будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк".