"Укроборонпром" подписал новый контракт на ремонт самолета для Пакистана

"Укрспецэкспорт", входящий в состав госконцерна "Укроборонпрома", подписал первый контракт на модернизацию и ремонт самолета Военно-воздушных сил Пакистана в рамках работы XVII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2021".

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Так, во время второго дня работы выставки заключен контракт с пакистанскими партнерами на ремонт самолета-заправщика Ил-78, что может использоваться как военно-транспортный самолет и предназначен для дозаправки в воздухе военных воздушных судов.

"За последний год это уже второй заключенный контракт на ремонт Ил-78 для ВВС Пакистана. В июне 2020 года "Укрспецэкспорт" победил в тамошнем многомиллионном тендере на ремонт самолета-заправщика. По его результатам "Укрспецэкспорт" заключил с Управлением закупок Военно-воздушных сил Пакистана контракт на ремонт военных самолетов. Контракт успешно выполнил Николаевский авиаремонтный завод, входящий в состав концерна", – отметил генеральный директор государственной компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря.

Как сообщалось, государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн. При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором было запланировано чистую прибыль на сумму 2,1 млрд грн, составило 121,9%.