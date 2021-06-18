Минцифры и МВД реализовали пилотный проект по автоматизации учета оружия

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел реализовали пилотный проект по внедрению системы автоматического учета оружие на одного из стрелковых тиров.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, это ускорило процедуру выдачи и возвращения оружия, а также усилило контроль по его учету.

Отмечается, что в рамках проекта было организовано рабочее место оружейника со считывателем меток и сканером отпечатков пальцев, разработана базовая версия софта, а к оружию установлены специальные метки.

По словам заместителя главы МВД Сергея Гончарова, проект является первым шагом к тому, чтобы вести учет оружия онлайн, а не на бумаге.

"Мы будем масштабировать этот проект на всю страну, чтобы автоматизировать оружейные комнаты в нашем ведомстве, а также сделать контроль учета оружие более прозрачным и безопасным", – отметил он.

"Вместе с командой Ибис мы разработали решение по скрытому размещению радиометок в различных видах оружия – пистолетах, карабинах, винтовках, и проверили их выносливость в условиях регулярных стрельб. В комплексе со сканерами отпечатков пальцев, считывателями меток и специальным программным обеспечением решение позволяет вести полностью безбумажный автоматический учет оборота огнестрельного оружия и осуществлять оперативный мониторинг его местонахождения", – пояснил советник вице-премьер-министра – министра цифровой информации Дмитрий Шемет.

По его словам, такое решение будет предложено МВД и Минобороны для внедрения в собственных оружейных комнатах.

Отмечается, что следующим шагом проект может быть адаптирован для контроля за оборотом других категорий, где этот контроль требуется на законодательном уровне, – медицинские и наркотические препараты, подакцизные товары.