Минздрав потратит на закупку вакцин против коронавируса 10,5 миллиарда до конца июня, – Счетная палата

До конца июня Министерство здравоохранения должно направить 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.

Как сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, на сегодня по бюджетной программе уплачено уже 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня.

По его словам, из этой суммы 7,8 млрд грн пошли на закупку вакцины, 41 млн грн – шприцев, 3,8 млн грн – раствора и 18 млн грн – контейнеров для сбора медотходов.

"За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость одной вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, – почти 276 грн", – добавил Пацкан.

Ранее, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин в рамках COVAX Украина до конца лета получит более 10 млн доз вакцин разных производителей