"Укрпошта" закупила автомобилей на 44,5 миллиона

В рамках обновления автопарка "Укрпошта" получила 18 грузовиков IVECO EuroCargo стоимостью около 44,5 млн грн на условиях финансового лизинга.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня принимаем еще 18 магистралок, а до конца года – почти 2 тыс. машин для передвижных отделений по всей стране", – отметил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

Отмечается, что среди шести компаний-участниц тендера на закупку грузовиков победительницей стала компания ООО "Амако Украина" с моделью IVECO EuroCargo.

"Общая стоимость автомобилей с учетом обслуживания составила 1,3 млн евро с НДС. В грузовиках есть спальная двухместная кабина, GPS, двигатель мощностью 252 л.с. и объемом 6 л", – говорится в сообщении.

Кроме того в компании подчеркнули, что для закупки авто "Укрпошта" использовала модель финансового лизинга. По результатам тендера компанией-лизингодателем стала "ОТП Лизинг", предложившая контракт на три года.

В "Укрпоште" напомнили, что в 2020 году компания закупила около 700 авто, в 2021 году запланировано закупка 1 920 автомобилей – 70 для обновления автопарка, и 1850 – для запуска передвижных отделений.