"Укравтодор" разместил еврооблигации на $700 миллионов на Лондонской фондовой бирже (обновлено)
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на странице в Facebook.
Отмечается, что размещено $700 млн под 6,25% на 7 лет.
"В ходе размещения "Укравтодор" получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем втрое превысило запланированный объем выпуска, и поэтому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", – написал он.
Позже в Министерстве инфраструктуры добавили, что была достигнута рекордно низкая ставка купона среди всех выпусков украинских суверенных и квази-суверенных еврооблигаций, деноминированных в долларах США, за историю независимой Украины.
Отмечается, что карта международных инвесторов сосредоточилась в трех основных регионах и странах: Великобритания – 41%, континентальная Европа – 28% и США – 28%.
В Мининфраструктуры также пояснили, что за эти средства будут профинансированы работы по обновлению и строительству 770 км государственных дорог, а также строительство Запорожских мостов. Речь идет об обновлении дорог:
- Киев – Харьков – Довжанский (в Харьковской области) – в частности, и обхода Харькова;
- Стрый – Изварино (в Кировоградской и Тернопольской областях);
- Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (в Винницкой области);
- Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань (в Черкасской области).
Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций "Укравтодор" назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и "Укрэксимбанк".
Напомним, в конце мая Кабмин предоставил "Укравтодору" госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года "Укравтодор" получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.