Нацбанк будет наказывать небанковские учреждения за нарушение прав потребителей

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и требований законодательства о рекламе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что осуществлять соответствующий надзор будет Управление защиты прав потребителей финансовых услуг – безвыездно или в составе инспекционной проверки.

В сообщении добавили, что надзор будет осуществляться путем анализа обращений потребителей финуслуг, договоров о предоставлении финуслуг о наличии условий, которые ограничивают или нарушают права потребителя, вебсайтов, контроля за соблюдением законодательства о рекламе, сотрудничества с другими органами в пределах своей компетенции, контроля за устранением выявленных нарушений и мониторинга учета участниками рынка предоставленных регулятором рекомендаций.

В случае обнаружения нарушений законодательства по защите прав потребителей финуслуг или признаков осуществления рисковой деятельности Нацбанк будет применять меры воздействия, в частности, налагать административные взыскания на должностных лиц участников рынка небанковских финансовых услуг или штрафные санкции.

Соответствующие изменения вступят в силу с 14 июля.