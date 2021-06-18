Министр энергетики анонсировал снижение тарифов на электроэнергию для некоторых категорий населения

Министерство энергетики представит проект новой модели возложения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) на следующей неделе.

Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе мы представим новый проект ПСО на рынке электроэнергии, предусматривающий дифференцированный подход к оплате электроэнергии в зависимости от категорий потребителей, который позволит защитить социально уязвимые слои населения", – сказал он.

При этом министр отметил, что для населения, потребляющего объем электроэнергии до 100 кВт-ч, цена буде ниже нынешнего тарифа (1,68 грн/кВт-ч), уточнив, что 16 млн домохозяйств (или 40% бытовых потребителей) потребляют до 100 кВт-ч.

Кроме того, по словам Галущенко, Минэнерго инициирует снятие обязательства генерации, задействованной в ПСО (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго") продавать не менее 10% ресурса на рынке "на сутки вперед", вместе с тем инициирует обязательство всей генерации продавать электроэнергию по двусторонним договорам на бирже.

По информации издания, в Кабинете министров, обсуждаемый сейчас проект ПСО предусматривает разделение потребителей на четыре категории: те, кто потребляет до 100 кВт-ч, далее - от 100 кВт-ч до 300 кВт-ч, затем - от 300 кВт-ч до 500 кВт-ч, а также те, кто потребляет свыше 500 кВт-ч. В зависимости от объемов потребления тариф будет расти вплоть до уровня около 3 грн/кВт-ч.

Напомним, в апреле Кабинет министров продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, продлив действие нынешнего тарифа на уровне 1,68 грн за кВт-ч еще на два месяца – до 30 июня.