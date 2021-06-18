"Укрзализныця" выставила на продажу 30 тысяч тонн лома черных металлов

В июне АО "Укрзализныця" планирует реализовать 30,3 тыс. тонн лома черных металлов и получить от продажи не менее 187,5 млн грн дохода.

Соответствующие аукционы запланированы на 25 июня в электронной системе "Prozorro.Продажи", сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.

"Продолжаем обеспечивать дополнительную ликвидность компании, в частности, благодаря продаже металлолома. На данный момент активно организовываем открытые электронные аукционы", – цитирует его пресс-служба "Укрзализныци".

Напомним, 7 июня "Укрзализныця" планировала реализовать почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализниця" с начала года успешно реализовала 137 тыс. тонн лома черных металлов на 1 млрд грн.