Фонд гарантирования выставил на продажу главный офис "ВТБ Банка" за 400 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лик выставит на продажу на открытом аукционе главный офис ликвидируемого АО "ВТБ Банк".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 6 июля в системе Prozorro.Продажи.

Отмечается, что лот представляет собой здание бизнес-центра общей площадью 5,975 кв. м вместе с земельным участком в 0,11 га в центре Киева, а также 1 801 единицу основных средств.

"Фасадное 8-этажное офисное здание премиум-класса расположено на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Рядом расположены торговые и бизнес-центры, пятизвездочный отель Premier Palace Hote, главная транспортная артерия столицы – улица Крещатик. В нескольких минутах пешком – станции метро "Театральная" и "Площадь Льва толстого", Бессарабский рынок и парк им. Шевченко", – говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что в здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.

Начальная цена лота – 399,8 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.

Напомним, Национальный банк Украины 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "ВТБ Банка" – украинской дочки одноименного российского банка, после того, как банк начал испытывать проблемы с ликвидностью. В банке сложности в работе пояснили судебным запретом на отчуждение активов по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

По данным российских СМИ, еще до этого ВТБ потерял надежды продать свой банк в Украине и планировал свернуть бизнес "дочки" до минимума, оставив одно отделение.

По данным НБУ, объем вкладов физлиц в "ВТБ Банке" на 1 ноября составлял 1,9 млрд грн, юрлиц – 1,68 млрд грн, банков – 2,37 млрд грн (при этом объем средств группы ВТБ – 2 млрд грн).