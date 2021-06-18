ОАСК приостановил предписание НАПК об отмене назначения Витренко главой Нафтогаза (обновлено)

Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отмене назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска, которое поступило 17 июня в ОАСК от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, о приостановлении действия предписания, которое было вынесено ему НАПК. Суд постановил: заявление об обеспечении административного иска - удовлетворить, а именно: приостановить действие предписания НАПК до вступления в законную силу решения по иску премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Нацагентству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер его обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановление нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца.

При этом суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не является решением публично-правового спора по сути.

"Принятие мер обеспечения иска суд считает вынужденной мерой, поскольку их непринятие приведет к негативным последствиям, для восстановления которых необходимо будет приложить значительные усилия и расходы", – добавили в суде.

Рассмотрение данного дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Как сообщалось, ранее глава НАПК Александр Новиков внес в Кабинет министров предписание об устранении нарушений ст. 26 закона "О предотвращении коррупции", в котором требуется отменить назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК "Нафтогаз" как незаконное.

НАПК пришел к выводу, что Витренко не мог быть назначен главой "Нафтогаза", поскольку до этого он руководил Министерством энергетики и мог влиять на работу компании, что противоречит положениям закона о предотвращении коррупции.

В свою очередь глава набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Юрия Витренко из-за предписания НАПК и ожидает от правительства, как акционера "Нафтогаза", окончательного решения этого вопроса в ближайшее время.

В то же время сам глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал предписание главы НАПК незаконным, а министр юстиции Денис Малюська пообещал оспорить его в суде.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль направил иск в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить предписание, вынесенное ему НАПК.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.