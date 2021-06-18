СБУ предотвратила противоправный экспорт из Украины товаров военного назначения

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из отечественных частных авиакомпаний. Те, с нарушением действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Во время таможенного оформления груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов. При этом предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.

Товары военного назначения изъяты. По результатам проведения их идентификации будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности предотвратили утечку на пределы Украины новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Спецслужбы разоблачили злоумышленников, которые пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Ведомости с ограниченным доступом оценили в $2 млн.