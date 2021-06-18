Модернизация ТЭС будет стоить Украине на 5,2 миллиарда евро дороже вывода, − Wärtsilä Energy

Сценарий экологической модернизации украинских ТЭС с целью достижения национальных целей по сокращению выбросов в ближайшие 10 лет обойдется Украине на 5,2 млрд евро, или на 10%, дороже сценария постепенного вывода тепловой генерации из эксплуатации

Об этом сообщили в финской компании Wärtsilä Energy, передает Интерфакс-Украина.

"Наше моделирование четко продемонстрировало: модернизация угольных станций существенно дороже, чем их вывод, и делает систему более уязвимой по отношению к климатическим рискам, в то время как инвестиции в ВИЭ, а также батареи и балансирующие газовые мощности дают экономию на уровне системы", − сказал директор по развитию рынков Wärtsilä Energy Игорь Петрик.

Как утверждают в компании на основании моделирования энергосистем Украины и Германии, энергосистема с модернизированными угольными станциями окажется для Украины дороже на 5,2 млрд евро (на 10%) в течение 10 лет, прежде всего из-за стоимости добытого в стране и импортируемого угля для обеспечения электростанций топливом.

В то же время новая оптимальная с точки зрения стоимости энергосистема, в которой будет 32 ГВт новых ВИЭ и источников гибкости, даст ежегодную экономию около 500 млн евро совокупной себестоимости генерации.

Кроме того, объем выбросов СО2 модернизированных тепловых станций в случае "угольного сценария" окажется на 53 млн тонн (32%) больше, чем в случае вывода ТЭС из эксплуатации и замены их низкоуглеродистыми технологиями на протяжении 2022-2031 года.

"Выводы из нашего анализа, в ходе которого мы рассмотрели как принудительный вывод угольной генерации, так и ее модернизацию, очень четкие: угольные станции становятся убыточными под давлением все более дешевой возобновляемой энергетики, которая переходит в базовую нагрузку", − заявил менеджер по развитию европейского рынка Wärtsilä Energy Ян Андерссон.

По словам Андерссона, отказ от угля открывает перед европейскими странами обширные возможности для сокращения затрат на производство энергии, достижения энергетической независимости и создания дополнительных доходов.

"Гибкость является ключевым элементом для того, чтобы сделать возможным работу ВИЭ как базовой нагрузки и воплотить эти возможности", − подчеркнул он.

Wärtsilä Energy выполнила моделирование энергосистем Украины и Германии посредством введения данных энергосистем и целевых сценариев в программный комплекс оптимизации энергосистем PLEXOS. Программа определяет наиболее оптимальный состав мощностей с точки зрения стоимости для энергосистемы из числа существующих технологий-кандидатов. В процессе оптимизации учитываются все реальные условия и ограничения, а также почасовая диспетчеризация и введение новых мощностей.

Ранее сообщалось, что Если Украина не обеспечит принятия мер по поддержанию необходимого уровня базовой и полупиковой генерации, объединенная энергосистема Украины (ОЭУ) уже с 2025 года столкнется с дефицитом генерирующей мощности на уровне 2,5 ГВт с дальнейшим его увеличением до 9 ГВт в 2031 году.

Также сообщалось, что Министерство энергетики оценивает необходимые расходы на модернизацию тепловых электростанций и электроцентралей в рамках выполнения Национального плана сокращения выбросов в 4,3 млрд евро.

Wärtsilä Energy предоставляет услуги по переходу к 100% возобновляемой энергетике посредством оптимизации энергетических систем. Предложение компании охватывает высокоманёвренные электростанции, системы управления и накопления энергии, а также услуги жизненного цикла.

Wärtsilä поставила 72 ГВт мощностей электростанций в 180 стран мира.