"Нафтогаз" с начала июня заключил 141 договор с теплопроизводителями на поставку газа

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" с момента выхода в начале июня на рынок газа со специальным предложением для производителей тепла заключила 141 трехлетний контракт.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

"Для ускорения заключения договоров "Нафтогаз Трейдинг" просит потребителей подавать полный пакет документов", − подчеркнули в компании.

По состоянию на 16 июня к "Нафтогаз Трейдинг" обратилось 181 предприятие теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными.

"Часть представленных документов еще проходят проверку для дальнейшего заключения сделки и включения потребителя в реестр оператора ГТС Украины", − пояснили в компании.

Как прогнозируют в "Нафтогаз Трейдинге", газ в рамках предложения закажут около 360 производителей тепла, которые работают летом, а также ряд предприятий, которые используют газ только зимой.

"Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла заключить трехлетние соглашения на поставку газа по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

Ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.