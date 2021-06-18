Около 90% энергоблоков ТЭС Украины отработали свой ресурс, – Минэнерго

В Украине около 90% энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко 18 июня во время выступления в Верховной Раде, передает Укринформ.

"Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики. Но около 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении", - сказал Галущенко.

По его словам, на сегодня работают около 13 теплоэлектростанции с 21 ТЭС, все остальные выведены в консервацию или расположены на неподконтрольных территориях.

Впрочем, как говорит министр, Минэнерго уже начало кампанию по подготовке энергетических объектов к отопительному сезону и выполнения ремонтных работ на теплоэлектростанциях.

"Нам чрезвычайно важно пройти этот отопительный сезон стабильно. Ведь, как всем известно, в следующем году у нас есть план работать автономно, отсоединившисьот системы Российской Федерации и Беларуси для того, чтобы в 2023 году обеспечить процесс синхронизации Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E", - подытожил Геращенко.

В прошло году НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом" провели испытания систем возбуждения генераторов энергоблоков атомных электростанций в рамках подготовки к интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E.

Министерство энергетики оценивает необходимые расходы на модернизацию тепловых электростанций и электроцентралей в рамках выполнения Национального плана сокращения выбросов в 4,3 млрд евро.

В то же время в финской компании Wärtsilä Energy отметили, что сценарий экологической модернизации украинских ТЭС с целью достижения национальных целей по сокращению выбросов в ближайшие 10 лет обойдется Украине на 5,2 млрд евро, или на 10%, дороже сценария постепенного вывода тепловой генерации из эксплуатации.