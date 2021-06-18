Банки предоставили кредитов по госгарантиям на 3,3 миллиарда, – Минфин
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,54 млрд грн. Это около 39% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).
При этом в мае текущего года предоставлено 297 кредитов на сумму 778 млн грн с обязательством по долгу в 372 млн грн.
За первые четыре месяца работы программы "Приватбанк" полностью исчерпал лимит гарантий - 100%, выдав 936 кредитов на общую сумму 852 млн грн. Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует город Киев - 343 млн грн. Также значительным спросом программа пользуется в Львовской (206 млн грн) и Киевской (191 млн грн) областях.
По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере сельского хозяйства (1 077), оптовой и розничной торговли (933) и перерабатывающей промышленности (745).
Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.
Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.