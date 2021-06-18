Банки согласуют свои договоры о потребительских кредитах, – НБУ

Банки Украины согласуют свои договоры о предоставлении потребительского кредита с законодательством о потребительском кредитовании. Это будет сделано во исполнение требований закона Украины от 19 марта 2021 года №1349-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, речь идет об определении ряда важных сроков в договорах, а также установлении требований при работе с просроченной задолженностью.

Определение терминов призвано устранить ситуации, которые можно трактовать в пользу той или иной стороны, а также упростить для потребителя понимание условий договора, который он заключает с банком.

Задачей закона №1349-IX является защита правового интереса всех участников процесса урегулирования просроченной задолженности.

Соответствующие нормы найдут свое отражение в банковских договорах о предоставлении потребительского кредита и предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 17 июня 2021 года №53 "Об утверждении изменений в Положение о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг", что вступает в силу с 14 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк будет наказывать небанковские учреждения за нарушение прав потребителей.

В случае обнаружения нарушений законодательства по защите прав потребителей финуслуг или признаков осуществления рисковой деятельности Нацбанк будет применять меры воздействия, в частности, налагать административные взыскания на должностных лиц участников рынка небанковских финансовых услуг или штрафные санкции.