Дорогу в аэропорт "Борисполь" частично перекроют на два месяца, – "Укравтодор"

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Telegram.

"Во вторник, 22 июня, стартуют ремонтные работы на дороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Речь идет о 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), который ведет в МА "Борисполь". С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении города Борисполь. Движение в две стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - сказано в сообщении

Результатом ремонтных работ станет новое дорожное покрытие, современное освещение, дорожные знаки и разметка.

Завершить все ремонтные работы планируется до 20 августа 2021 года.

Отмечается, что последняя реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на вышеупомянутом участке проводилась в 2004 году. Дорога содержалась в надлежащем состоянии только путем эксплуатационного содержания.

Ранее, как сообщалось, "Укравтодор" заявил о намерении отказаться от проектов текущего среднего ремонта дорог с 2022 года. В то же время те объекты, на которых уже начаты работы, будут заканчиваться в рамках текущего среднего ремонта.