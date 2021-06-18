НБУ на тендере по рефинансированию удовлетворил заявки четырех банков на 406 миллионов

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней 18 июня удовлетворил заявки четырех банков на 406 млн грн под 7,5% годовых.

Об этом говорится в информации НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 55 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 71,32 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 25 июня.

Ранее сообщалось, что Национальный банк начинает постепенно сворачивать экстренные мероприятия по поддержке банков, введенные в ответ на коронакризис, в частности, речь идет о долгосрочном рефинансировании и процентных свопах.