СНБО дополнительно проверит трех человек из санкционного списка "воров в законе"

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны при содействии Службы безопасности Украины и контрразведчиков проведет дополнительную проверку трех лиц, которые попали в санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку (на предмет корректности введения санкций против указанных лиц) с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил Данилов.

Как сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении террористов и "воров в законе". Всего в санкционный список внесли 674 человека. Помимо "воров в законе", там есть ряд террористов и их пособников – к примеру, Денис Пушилин, Игорь Пасечник, Сергей Аксенов. Также санкции введены против 137 компаний, том числе российских СМИ и связанных с террористами сайтов.

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Они введены бессрочно.