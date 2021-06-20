В Украине за сутки вакцинировались 25,6 тысячи человек

В Украине 25 603 человека привито против COVID-19 за сутки 19 июня 2021 года. Одну дозу получили 21 616 человек, полностью иммунизированы - 3 987 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

В течение суток работали:

214 мобильных бригад,

362 пункты прививки;

46 центров вакцинации.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 715 211 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, из них получили 1 дозу - 1 722 325 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 359 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки.