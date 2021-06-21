Кабмин разрешил потратить в обход тендеров 5,3 миллиарда под видом подготовки к Дню Независимости

Кабинет министров внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятия в размере 5,4 млрд грн.

Остальная сумма будет направлена на масштабные инфраструктурные проекты, в частности, на модернизацию 6 региональных аэропортов, строительство евроколеи Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдета" и тому подобное.

Согласно постановлению Кабмина №583-р от 31 мая, речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Одессе, Ривном, Херсоне и на Закарпатье. Кроме того, в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости помимо культурных мероприятий включены завершение строительства второй очереди Национального музея Голодомора, обеспечения запуска спутника "Сич-2-1", обновление туристической инфраструктуры на острове Хортица, ремонт парка имени Коцюбинского в Чернигове и т.п.

Ранее Минфин отмечал, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в план, составляет 1,6 млрд грн.

Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и другие законы о совершенствовании системы функционирования и обжалования публичных закупок". Сейчас документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Среди прочего, ко второму чтению в закон были внесены поправки, которыми закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины, а также Дня Конституции, разрешается проводить без открытых тендеров, по переговорной процедуре.