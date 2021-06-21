Предприятие "Укроборонпрома" купило оборудования для самолетов у "Мотор Сичи" на 770 миллионов
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
В частности, МКБ "Прогресс" за 714,76 млн грн заказало у "Мотор Сичи" 15 комплектов деталей и сборочных единиц для составления турбореактивных двухконтурных двигателей АИ-322ФК по 47,65 млн грн. за комплект. Их поставят до конца 2023 года. По данным из открытых источников, двигатели АИ-322Ф были разработаны для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15.
Кроме того, в этом году поставят турбовинтовые двигатели АИ-450СР-2, детали и сборочные единицы в количестве 83 штуки. Их общая стоимость составляет $1,88 млн, или 52,43 млн грн, цены за штуку в договоре не обнародованы.
Согласно обоснованию сделки, "Прогресс" заключил контракт на поставку двигателей АИ-800С, для выполнения которого нужно приобрести двигатели-прототипы АИ-450СР. Завод "Мотор Сич" является техническим монополистом по изготовлению этих двигателей, поэтому обе закупки провели по процедуре отчетности о заключенном договоре.
Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".
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20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.
Однако и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин в интервью БизнесЦензор пояснял, что Нацагентство не может передать "Мотор Сич" в управление, поскольку закон требует получить согласие собственника на это.
Подробнее читайте в интервью главы АРМА: Керівник АРМА Віталій Сигидин: Управитель зможе провести збори Мотор Січ тільки за умови згоди власника контрольного пакету акцій
Перед этим, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении ряда граждан и компаний из Китая, который купили контрольный пакет акций "Мотор Сичи" у президента компании Вячеслава Богуслаева, однако не смогли получить одобрения сделки в АМКУ.