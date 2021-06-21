Кабмин выделил 100 миллионов из резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 100 млн грн из резервного фонда госбюджета для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №665-р от 18 июня обнародовано на официальном правительственном портале.
Министерству внутренних дел поручено в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов утвердить перечень расходов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.
До 24 декабря МВД также должно подать отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.