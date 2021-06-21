Кабмин выделил 100 миллионов из резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 100 млн грн из резервного фонда госбюджета для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №665-р от 18 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству внутренних дел поручено в недельный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов утвердить перечень расходов, связанных с осуществлением указанных мероприятий.

До 24 декабря МВД также должно подать отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.