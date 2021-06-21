АМКУ разрешил сыну нардепа Бойко оформить единственный завод по производству взрывчатки

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение на совершение ряда сделок, которые позволили сыну одного из лидеров фракции ОПЗЖ Юрию Бойко легализоватся как владельцу активов химического завода "Заря", которые были фактически украдены у государства, когда Бойко был министром Януковича.

Соответствующие решения АМКУ принял 17 июня, пишут Наші гроші.

В частности, АМКУ оштрафовал ООО "НПП "Заря" Антона Чернецова на 170 тыс. грн за аренду целостного имущественного комплекса у ООО "Украинская химико-энергетическая компания" Владимира Жоголева без разрешения.

В свою очередь ООО "Химические инновационные технологии", которое принадлежит сыну Бойко Анатолию предоставлено разрешение на приобретение ряда активов у "Украинской химико-энергетической компании", а также разрешено передать эти активы в аренду ООО "НПП "Заря".

Также оштрафованы на 170 тыс. грн и предоставлено разрешение ООО "Украинская химико-энергетическая компания" и ООО "НПП "Заря" за создание ООО "НПК "Заря Медиапро".

Кроме того, АМКУ оштрафовал ООО "Укрвзрывстрой" на 170 тыс. грн за концентрацию без разрешения и предоставил разрешение на замещение руководящих должностей в ООО "Укрвзрывстрой" и других субъектах хозяйствования.

При этом АМКУ проводил углубленное исследование концентраций субъектов хозяйствования в рамках дела, что свидетельствует об угрозе монополизации или существенному ограничению конкуренции на определенных товарных рынках. Однако в результате разрешения предоставлены, а значит, либо АМКУ не увидел угроз, или пренебрег ими как незначительными.

Таким образом, АМКУ легализовал контроль окружения лидера "Оппозиционного блока За жизнь" над стратегически важными активами в сфере изготовления взрывчатых веществ, находящихся в прифронтовой зоне - в городе Рубежное Луганской области.

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Бенефициаром покупателя активов ООО "Химические инновационные технологии" является сын нардепа Анатолий Бойко. Эта фирма была создана лишь в конце прошлого года с уставным капиталом 1 млн грн.

Продавец активов – ООО "Украинская химико-энергетическая компания" Владимира Жоголева, который ранее баллотировался в парламент по списку блока "Не так!" по квоте Республиканской партии Юрия Бойко.

На втором этапе концентрации активы, которые уже будут принадлежать сыну Бойко, будут переданы в аренду фирме "Заря". ООО "НПП "Заря" через кипрский оффшор контролируется Антоном Чернецовым, его отец Александр Чернецов был главным инженером Рубежанского казенного завода "Заря", которым ранее руководил Юрий Бойко. Кроме того, Чернецов руководил Рубежанский городской организацией Республиканской партии Юрия Бойко и контролирует группу компаний, входящих в сферу влияния Бойко.

Когда Юрий Бойко стал министром энергетики при президенте Януковиче правительство включило РКХЗ "Заря" в состав "Укроборонпрома", а также присоединило к нему госпредприятие "Химический завод "Южный" (Рубежное).

И фактически тогда же это стратегическое для Украины предприятие перестало работать – его производство было остановлено, а работники основного производства – уволены.

В то же время созданная в 2010 году вместе с назначением Юрия Бойко министром частная фирма "НПП "Заря" фактически захватила активы РКХЗ "Заря", арендуя оборудование и здания госпредприятия по заниженным ценам, фирма начал производить ту же продукцию.

По информации с официального сайта ООО "НПП "Заря" – это производственное градообразующее предприятие города Рубежное Луганской области, которое, в частности, осуществляет переработку сырого бензола, нитрование бензола для получения нитробензола, концентрирования серной кислоты, производство промышленных взрывчатых веществ, производство химических средств защиты растений, карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол, полимерных изделий.

В Украине нет производственных мощностей, способных создать подобный ассортимент продукции в рамках одного производства (производственные мощности завода расположены на территории 155 га, имеют соответствующую транспортную инфраструктуру – автомобильные и железнодорожные пути).

При этом предприятия оборонного комплекса покупают только взрывчатку частной "Зари" как единого производителя. Хотя в Украине единственным производителем этой взрывчатки была другая "Заря" - государственная. Но она потеряла свои производственные мощности, которые сейчас легализировались в руках сына Бойко.